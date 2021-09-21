В МИД Франции напомнили, что ЕС и США остаются союзниками

ЕС и США остаются союзниками, несмотря на разногласия из-за соглашения AUKUS и срыва сделки по продаже Австралии французских подлодок, заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.

«Я бы не сказал, что (соглашение AUKUS. — RT) разорвало связи, скорее создало сложную ситуацию. Мы должны трезво смотреть на вещи... и занимать твёрдую позицию, причём не как французы, а как европейцы, потому что мы работаем вместе как союзники. И мы, Евросоюз, остаёмся союзниками США», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он выразил сожаление в связи с тем, что союзники не держат слово. Также дипломат отметил, что рад безоговорочной поддержке со стороны глав Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС.

Как ранее сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в Евросоюзе усиливается ощущение, что в трансатлантических отношениях с США «что-то сломано».