В МИД Франции напомнили, что ЕС и США остаются союзниками
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«Я бы не сказал, что (соглашение AUKUS. — RT) разорвало связи, скорее создало сложную ситуацию. Мы должны трезво смотреть на вещи... и занимать твёрдую позицию, причём не как французы, а как европейцы, потому что мы работаем вместе как союзники. И мы, Евросоюз, остаёмся союзниками США», — цитирует его ТАСС.
Вместе с тем он выразил сожаление в связи с тем, что союзники не держат слово. Также дипломат отметил, что рад безоговорочной поддержке со стороны глав Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС.
Как ранее сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в Евросоюзе усиливается ощущение, что в трансатлантических отношениях с США «что-то сломано».