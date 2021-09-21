Байден и Гутерреш обсудили пандемию коронавируса и климат

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Американский лидер Джо Байден и Генсек ООН Антониу Гутерреш на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудили борьбу с пандемией COVID-19, противодействие изменению климата, а также усилия по предотвращению конфликтов.

«Байден и Гутерреш подтвердили тесное партнёрство США и ООН», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Стороны также обсудили важность совместной работы с другими государствами и ООН по борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, Генеральный секретарь ООН и Байден поговорили о возможностях противодействия изменению климата и предотвращения конфликтов.

Ранее Байден заявил, что страны должны вместе развивать систему международного права.

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