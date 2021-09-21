Байден и Гутерреш обсудили пандемию коронавируса и климат
«Байден и Гутерреш подтвердили тесное партнёрство США и ООН», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Стороны также обсудили важность совместной работы с другими государствами и ООН по борьбе с пандемией коронавируса.
Кроме того, Генеральный секретарь ООН и Байден поговорили о возможностях противодействия изменению климата и предотвращения конфликтов.
Ранее Байден заявил, что страны должны вместе развивать систему международного права.