Байден выразил необходимость развивать международное право
«Правительства должны продолжать системно работать вместе для развития международного права, чтобы обеспечивать равный достаток, мир и безопасность для всех», — приводит ТАСС заявление Байдена.
По его словам, «это так же важно сегодня, как и 76 лет назад».
Президент США также подчеркнул, что сотрудничество США с ООН основывается на «общих принципах и ценностях».
Гутерреш, в свою очередь, выразил намерение расширять сотрудничество США и ООН.
Ранее генсек ООН рассказал об ожиданиях от предстоящей сессии Генассамблеи.