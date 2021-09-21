Байден выразил необходимость развивать международное право

Американский лидер Байден в рамках встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил, что страны мира должны вместе развивать систему международного права.

«Правительства должны продолжать системно работать вместе для развития международного права, чтобы обеспечивать равный достаток, мир и безопасность для всех», — приводит ТАСС заявление Байдена.

По его словам, «это так же важно сегодня, как и 76 лет назад».

Президент США также подчеркнул, что сотрудничество США с ООН основывается на «общих принципах и ценностях».

Гутерреш, в свою очередь, выразил намерение расширять сотрудничество США и ООН.

Ранее генсек ООН рассказал об ожиданиях от предстоящей сессии Генассамблеи.