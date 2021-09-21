Главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Францией в отношении США

Главы МИД стран Евросоюза выразили солидарность с Францией по отношению к Соединённым Штатам в связи с разрывом Австралией соглашения по субмаринам.

Об этом информирует агентство France Press со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Министры иностранных дел стран стран ЕС пришли к такому заключению в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS.

Это произошло после того, как Австралия заявила о разрыве соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.