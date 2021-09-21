Террористы совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 17 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (из них по данным сирийской стороны — 12 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано семь обстрелов, в провинции Латакия — три обстрела, в провинции Хама — два обстрела, в провинции Алеппо — пять обстрелов», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.