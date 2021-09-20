В Пентагоне заявили, что США не видят террористической угрозы из Афганистана

Короткая ссылка
В Пентагоне заявили, что США в настоящее время не видят террористической угрозы, исходящей из Афганистана.
В Пентагоне заявили, что США не видят террористической угрозы из Афганистана
  • Reuters
  • © WANA

«Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Он отметил, что США «остаются бдительными» и следят за ситуацией в Афганистане и в таких странах, как Ирак и Сирия, откуда потенциально может исходить угроза для американцев.

Ранее Кирби рассказал, сколько времени продлится расследование авиаудара в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли десять человек, в том числе семеро детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить