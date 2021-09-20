В Пентагоне заявили, что США не видят террористической угрозы из Афганистана

В Пентагоне заявили, что США в настоящее время не видят террористической угрозы, исходящей из Афганистана.

«Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Он отметил, что США «остаются бдительными» и следят за ситуацией в Афганистане и в таких странах, как Ирак и Сирия, откуда потенциально может исходить угроза для американцев.

Ранее Кирби рассказал, сколько времени продлится расследование авиаудара в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли десять человек, в том числе семеро детей.