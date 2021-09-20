В Пентагоне назвали сроки расследования авиаудара в Кабуле
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«Этот анализ должен быть завершён в течение 45 дней», — цитирует его ТАСС.
Как отметил представитель Пентагона, к расследованию будут допущены самые высокопоставленные офицеры ведомства.
«Уровень — от трёхзвёздных генералов и выше», — добавил Кирби.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин принёс извинения за ошибочный удар американского беспилотника по Кабулу, в результате которого погибли десять афганцев, включая семерых детей.
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