В Пентагоне назвали сроки расследования авиаудара в Кабуле

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Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге рассказал, сколько времени продлится расследование авиаудара в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли десять человек, в том числе семеро детей.
В Пентагоне назвали сроки расследования авиаудара в Кабуле
  • © REUTERS / Stringer

«Этот анализ должен быть завершён в течение 45 дней», — цитирует его ТАСС.

Как отметил представитель Пентагона, к расследованию будут допущены самые высокопоставленные офицеры ведомства.

«Уровень — от трёхзвёздных генералов и выше», — добавил Кирби.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин принёс извинения за ошибочный удар американского беспилотника по Кабулу, в результате которого погибли десять афганцев, включая семерых детей. 

Подробнее по теме — в материале RT.

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