Президент Сальвадора назвался в Twitter диктатором
- Reuters
В новом описании Букеле назвал себя «диктатором Сальвадора».
Ранее, как отмечает агентство EFE, Букеле называл себя в том же описании президентом Сальвадора.
#NewProfilePicpic.twitter.com/dboxkyCkJn— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 20, 2021
В последних сообщениях в Twitter Букеле рассказал, что Сальвадор закупил ещё 150 биткоинов, доведя сумму принадлежащих властям биткоинов до 700.
В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому власти объявили биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты.
Всемирный банк сообщал, что не поддержит Сальвадор в признании биткоина.