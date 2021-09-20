Президент Сальвадора назвался в Twitter диктатором

Короткая ссылка
Президент центральноамериканской республики Сальвадор Найиб Букеле изменил своё описание в Twitter.
Президент Сальвадора назвался в Twitter диктатором
  • Reuters

В новом описании Букеле назвал себя «диктатором Сальвадора».

Ранее, как отмечает агентство EFE, Букеле называл себя в том же описании президентом Сальвадора.

В последних сообщениях в Twitter Букеле рассказал, что Сальвадор закупил ещё 150 биткоинов, доведя сумму принадлежащих властям биткоинов до 700.

В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому власти объявили биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты.

Всемирный банк сообщал, что не поддержит Сальвадор в признании биткоина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить