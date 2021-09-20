Президент Сальвадора назвался в Twitter диктатором

Президент центральноамериканской республики Сальвадор Найиб Букеле изменил своё описание в Twitter.

В новом описании Букеле назвал себя «диктатором Сальвадора».

Ранее, как отмечает агентство EFE, Букеле называл себя в том же описании президентом Сальвадора.

В последних сообщениях в Twitter Букеле рассказал, что Сальвадор закупил ещё 150 биткоинов, доведя сумму принадлежащих властям биткоинов до 700.

В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому власти объявили биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты.

Всемирный банк сообщал, что не поддержит Сальвадор в признании биткоина.