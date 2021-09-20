Премьер Британии назвал отношения с Францией важными и неразрушимыми

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отношения между Соединённым Королевством и Францией невероятно важны и неразрушимы.

«У нас невероятно важные, исторические отношения с Францией, которые начались очень давно. В их основе лежат общие ценности и вера в демократию, мы совместно работаем по всему миру», — приводит ТАСС слова Джонсона.

Он отметил, что Британия только с Францией участвует в испытаниях по симуляции ядерного взрыва.

«У нас неразрушимые отношения», — отметил Джонсон.

17 сентября Франция отозвала в Париж для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания альянса AUKUS. В этом проекте также участвует Великобритания.