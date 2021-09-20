В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за Генассамблеи ООН

Короткая ссылка
Полиция взяла под усиленную охрану улицы у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в связи с началом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.
В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за Генассамблеи ООН
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, движение пешеходов и транспорта останавливается на Второй авеню — дальше пускают только членов делегаций, сотрудников штаб-квартиры и аккредитованных журналистов.

Улицы, ведущие от Второй авеню к Первой авеню, где и расположена штаб-квартира, перекрыты заслонами из полицейских машин, водовозов и бетонных блоков.

Ранее в ООН заявили, что не потребуют доказательств вакцинации от коронавируса для доступа делегатов в зал Генассамблеи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить