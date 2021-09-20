В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за Генассамблеи ООН

Полиция взяла под усиленную охрану улицы у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в связи с началом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Как сообщает ТАСС, движение пешеходов и транспорта останавливается на Второй авеню — дальше пускают только членов делегаций, сотрудников штаб-квартиры и аккредитованных журналистов.

Улицы, ведущие от Второй авеню к Первой авеню, где и расположена штаб-квартира, перекрыты заслонами из полицейских машин, водовозов и бетонных блоков.

Ранее в ООН заявили, что не потребуют доказательств вакцинации от коронавируса для доступа делегатов в зал Генассамблеи.