В Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за Генассамблеи ООН
- Reuters
Как сообщает ТАСС, движение пешеходов и транспорта останавливается на Второй авеню — дальше пускают только членов делегаций, сотрудников штаб-квартиры и аккредитованных журналистов.
Улицы, ведущие от Второй авеню к Первой авеню, где и расположена штаб-квартира, перекрыты заслонами из полицейских машин, водовозов и бетонных блоков.
Ранее в ООН заявили, что не потребуют доказательств вакцинации от коронавируса для доступа делегатов в зал Генассамблеи.