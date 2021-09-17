ООН не потребует доказательств вакцинации для доступа на Генассамблею

Короткая ссылка
ООН не потребует доказательств вакцинации от коронавируса для доступа делегатов в зал Генассамблеи, говорится в письме председателя ГА ООН Абдуллы Шахида к постпредам организации.
ООН не потребует доказательств вакцинации для доступа на Генассамблею
  • Reuters

«В связи со своим письмом о вакцинации хотел бы уточнить, что во время 76-й сессии, в том числе недели высокого уровня, в силе остаётся система, действовавшая во время 75-й сессии, основанная на доверии к честному слову делегатов», — приводит ТАСС текст письма.

Как напоминает агентство, Шахид ранее распространил письмо, в котором говорилось, что для доступа в зал ГА ООН делегации должны будут предъявлять свидетельства о вакцинации.

Постпред России Василий Небензя заявил, что Россия возражает против допуска в зал Генеральной Ассамблеи ООН только вакцинированных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить