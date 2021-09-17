ООН не потребует доказательств вакцинации для доступа на Генассамблею

ООН не потребует доказательств вакцинации от коронавируса для доступа делегатов в зал Генассамблеи, говорится в письме председателя ГА ООН Абдуллы Шахида к постпредам организации.

«В связи со своим письмом о вакцинации хотел бы уточнить, что во время 76-й сессии, в том числе недели высокого уровня, в силе остаётся система, действовавшая во время 75-й сессии, основанная на доверии к честному слову делегатов», — приводит ТАСС текст письма.

Как напоминает агентство, Шахид ранее распространил письмо, в котором говорилось, что для доступа в зал ГА ООН делегации должны будут предъявлять свидетельства о вакцинации.

Постпред России Василий Небензя заявил, что Россия возражает против допуска в зал Генеральной Ассамблеи ООН только вакцинированных.