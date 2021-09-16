Небензя прокомментировал требование о допуске в зал Генассамблеи ООН только привитых

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Россия возражает против допуска в зал Генеральной Ассамблеи ООН только вакцинированных от коронавируса. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
Небензя прокомментировал требование о допуске в зал Генассамблеи ООН только привитых
  • © Markus Schreiber / AP

«Мы были очень сильно удивлены и разочарованы по получении от вас (председателя ГА ООН — RT) письма от 14 сентября», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что ООН «твёрдо поддерживает» требование предъявлять свидетельство о вакцинации для прохода в зал Генеральной Ассамблеи.

Как подчеркнул Небензя, данное требование противоречит соглашению между Объединёнными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав всемирной организации.

Ранее новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что все люди мира должны быть вакцинированы от коронавируса к концу 2022 года.

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