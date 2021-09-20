В МИД КНР прокомментировали предварительные итоги выборов в Госдуму России

Результаты выборов в Госдуму отражают волю российского народа, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Выборы в Государственную думу являются важным событием в политической жизни российского народа, результаты голосования отражают волю российского народа», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил дипломат, Пекин будет продолжать «поддерживать российский народ в самостоятельном выборе пути развития».

Он также отметил готовность расширять сотрудничество между законодательными органами двух стран.

Ранее сообщалось, что после обработки 99,69% бюллетеней партия «Единая Россия» набирает 49,85% голосов, КПРФ — 18,96%, ЛДПР — 7,50%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,44%, «Новые люди» — 5,33%.