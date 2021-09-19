Антонов: диалог России и США по информационной безопасности даёт результаты

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что две страны достигли ощутимых результатов в сфере информационной безопасности.

«Первые, как говорят, реальные ощутимые шаги на этом направлении сделаны, есть конкретные небольшие результаты. Но, как мы всегда говорим, большую часть работы ещё предстоит сделать в будущем», — приводит ТАСС слова дипломата.

Он отметил, что в настоящее время «американские коллеги пытаются сконцентрироваться на проблемах кибербезопасности в контексте вымогательства».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что с Россией ведётся диалог на дипломатическом уровне касательно вопросов кибербезопасности.