Антонов: диалог России и США по информационной безопасности даёт результаты
- Reuters
«Первые, как говорят, реальные ощутимые шаги на этом направлении сделаны, есть конкретные небольшие результаты. Но, как мы всегда говорим, большую часть работы ещё предстоит сделать в будущем», — приводит ТАСС слова дипломата.
Он отметил, что в настоящее время «американские коллеги пытаются сконцентрироваться на проблемах кибербезопасности в контексте вымогательства».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что с Россией ведётся диалог на дипломатическом уровне касательно вопросов кибербезопасности.