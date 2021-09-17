В Белом доме рассказали о диалоге с Россией по вопросам кибербезопасности

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что с Россией ведётся диалог на дипломатическом уровне касательно вопросов кибербезопасности.
В Белом доме рассказали о диалоге с Россией по вопросам кибербезопасности
  • Reuters

«Консультации продолжаются, идёт диалог на дипломатическом уровне», — цитирует её ТАСС.

По её словам, над этой темой работают сотрудники, которые специализируются на вопросах национальной безопасности.

Также Псаки заявила, что американский президент Джо Байден изначально не ожидал, что перемены в данной сфере «произойдут в одночасье».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о подготовке новых контактов с американской стороной по кибербезопасности.

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