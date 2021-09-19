В Госдепе рассказали об эвакуации 28 американцев из Афганистана

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что самолёт авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из Кабула 28 граждан США.

«Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел вчера из Кабула с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительств на борту», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прайс выразил благодарность властям Катара за помощь в координации эвакуационных рейсов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили стратегическую концепцию НАТО и ситуацию в Афганистане.