В Госдепе рассказали об эвакуации 28 американцев из Афганистана

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Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что самолёт авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из Кабула 28 граждан США.

«Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел вчера из Кабула с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительств на борту», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прайс выразил благодарность властям Катара за помощь в координации эвакуационных рейсов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили стратегическую концепцию НАТО и ситуацию в Афганистане.

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