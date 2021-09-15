Блинкен и Столтенберг обсудили концепцию НАТО и ситуацию в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили стратегическую концепцию НАТО и ситуацию в Афганистане.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг обменялись взглядами по дальнейшему развитию новой стратегической концепции НАТО и обсудили ситуацию в Афганистане», — отмечается в релизе.

В том числе они обсудили «коллективную поддержку народа Афганистана».

Ранее Блинкен рассказал, от чего будет зависеть предоставление американской стороной финансовых средств Афганистану.