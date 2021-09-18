Президенты Туркменистана и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество

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Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его иранский коллега Эбрахим Раиси на полях заседания Совета глав стран-участниц ШОС обсудили возможности сотрудничества между государствами.

«Увеличение объёмов взаимной торговли и транзита товаров между двумя странами являются одними из потенциальных областей для укрепления сотрудничества», — приводит Интерфакс слова Раиси.

По его мнению, Тегеран и Ашхабад обладают хорошими возможностями для укрепления взаимодействия.

В свою очередь, Бердымухамедов заявил, что активизация транзитных мощностей между Ираном и Туркменистаном сыграет важную роль в повышении уровня торгово-экономического взаимодействия.

Ранее министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели телефонные переговоры.

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