Глава МИД Туркменистана и Маас провели переговоры

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Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.
Глава МИД Туркменистана и Маас провели переговоры
  • © Министерство иностранных дел Туркменистана

«Министр от имени германского правительства выразил глубокую благодарность за сотрудничество Туркменистана в вопросах обеспечения полётов воздушных судов с целью эвакуации граждан из Афганистана. При этом было подчёркнуто, что незамедлительное предоставление Туркменистаном разрешения на использование своего воздушного пространства стало решающим фактором в эффективной эвакуации людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями касательно двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно- гуманитарной сферах».

Ранее сообщалось, что Туркмения открыла воздушное пространство для эвакуации иностранцев из Афганистана.

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