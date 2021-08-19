Туркмения откроет воздушное пространство для эвакуации иностранцев из Афганистана

Власти Туркменистана приняли решение о предоставлении воздушного пространства для эвакуации иностранных граждан из Афганистана.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД страны.

В ведомстве напомнили о том, что некоторые страны приступили к эвакуации своих граждан, находящихся на территории Афганистана.

«В этой связи Туркменистан, выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет своё воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что посольство Туркменистана в Кабуле и генконсульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме.