В Туркменистане сообщили, что посольство в Кабуле продолжает работать в штатном режиме
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«При этом внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения «Талибан»*. Туркменские дипломаты выполняют возложенные на них обязанности в полном объёме в соответствии с обычным графиком функционирования загранучреждений Туркменистана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «сокращение численности персонала либо частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не проводились».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз должен вести переговоры с талибами для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.