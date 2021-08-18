В Туркменистане сообщили, что посольство в Кабуле продолжает работать в штатном режиме

В МИД Туркменистана сообщили, что «в связи с нынешней внутриполитической ситуацией в Афганистане Министерство иностранных дел Туркменистана информирует, что посольство Туркменистана в Кабуле и генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«При этом внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения «Талибан»*. Туркменские дипломаты выполняют возложенные на них обязанности в полном объёме в соответствии с обычным графиком функционирования загранучреждений Туркменистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «сокращение численности персонала либо частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не проводились».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз должен вести переговоры с талибами для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.