В Венесуэле заявили о крупной кибератаке на финансовую систему страны
- Reuters
«Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня ... была совершена террористическая атака на национальную ... технологическую платформу Banco de Venezuela», — сообщает телеканал со ссылкой на правительство страны.
Отмечается, что вследствие хакерской атаки клиенты банка не могли проводить никакие операции.
По словам властей, целью преступления было уничтожение и изменение банковских данных.
Ранее аналитики «Ростелеком-Солар» рассказали об уязвимости веб-приложений банков и ретейла для хакеров.