В Венесуэле заявили о крупной кибератаке на финансовую систему страны

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На крупный венесуэльский банк Banco de Venezuela была совершена масштабная хакерская атака, сообщает национальный телеканал VTV.
В Венесуэле заявили о крупной кибератаке на финансовую систему страны
  • Reuters

«Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня ... была совершена террористическая атака на национальную ... технологическую платформу Banco de Venezuela», — сообщает телеканал со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что вследствие хакерской атаки клиенты банка не могли проводить никакие операции.

По словам властей, целью преступления было уничтожение и изменение банковских данных.

Ранее аналитики «Ростелеком-Солар» рассказали об уязвимости веб-приложений банков и ретейла для хакеров.

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