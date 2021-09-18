В Венесуэле заявили о крупной кибератаке на финансовую систему страны

На крупный венесуэльский банк Banco de Venezuela была совершена масштабная хакерская атака, сообщает национальный телеканал VTV.

«Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня ... была совершена террористическая атака на национальную ... технологическую платформу Banco de Venezuela», — сообщает телеканал со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что вследствие хакерской атаки клиенты банка не могли проводить никакие операции.

По словам властей, целью преступления было уничтожение и изменение банковских данных.

Ранее аналитики «Ростелеком-Солар» рассказали об уязвимости веб-приложений банков и ретейла для хакеров.