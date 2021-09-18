В Белом доме подтвердили проведение глобального саммита по COVID-19
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«В среду, 22 сентября, Байден созовёт виртуальный саммит по коронавируса», — сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Он пройдёт на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Отмечается, что данная встреча будет посвящена расширению и укреплению всеобщих усилий по победе над новой коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации под эгидой США запланирован на 22 сентября.