В Белом доме подтвердили проведение глобального саммита по COVID-19

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Белый дом подтвердил, что американский президент Джо Байден намерен провести 22 сентября виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией.
В Белом доме подтвердили проведение глобального саммита по COVID-19
  • Reuters
  • © Edgar Su

«В среду, 22 сентября, Байден созовёт виртуальный саммит по коронавируса», — сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Он пройдёт на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что данная встреча будет посвящена расширению и укреплению всеобщих усилий по победе над новой коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации под эгидой США запланирован на 22 сентября.

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