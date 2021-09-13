Глобальный саммит по COVID-19 под эгидой США пройдёт 22 сентября

Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации под эгидой США запланирован на 22 сентября.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на приглашение Белого дома.

«Во время саммита президент (США Джо) Байден обратится к главам правительств, главам государств и международных организаций, к лидерам благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций с призывом скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19», — говорится в приглашении.

Отмечается, что «участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения».

Ранее Байден высказался о распространении штамма «дельта» COVID-19 в США.