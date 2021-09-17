В Индии за сутки привили от коронавируса рекордные 25 млн человек

Индийские врачи за сутки привили от коронавируса рекордные 25 млн человек, сообщил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.

Он отметил, что сегодня, в день рождения премьер-министра Нарендры Моди, Индия «создала историю».

«Благодаря применению более 25 млн доз вакцины была написана золотая глава в истории страны и мира», — написал Мандавия в Twitter.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре.