В Индии за сутки привили от коронавируса рекордные 25 млн человек

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Индийские врачи за сутки привили от коронавируса рекордные 25 млн человек, сообщил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.
В Индии за сутки привили от коронавируса рекордные 25 млн человек
  • © Altaf Qadri / AP

Он отметил, что сегодня, в день рождения премьер-министра Нарендры Моди, Индия «создала историю».

«Благодаря применению более 25 млн доз вакцины была написана золотая глава в истории страны и мира», — написал Мандавия в Twitter.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре.

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