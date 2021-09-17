В Гааге прошли первые российско-нидерландские консультации по кибербезопасности

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Первые российско-нидерландские межведомственные консультации по кибербезопасности состоялись в Гааге, сообщила пресс-служба МИД России.
В Гааге прошли первые российско-нидерландские консультации по кибербезопасности
  • © Jens Büttner/ZB
  • globallookpress.com

«16—17 сентября 2021 года в Гааге состоялись первые российско-нидерландские межведомственные консультации по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, повестка дня консультаций включала широкий спектр вопросов обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ на глобальных и региональных площадках, а также двустороннем треке.

Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в данной сфере, проинформировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что консультации прошли в конструктивной атмосфере и в духе сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что с Москвой ведётся диалог на дипломатическом уровне касательно вопросов кибербезопасности.

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