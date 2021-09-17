Зеленский полетит в США на Генассамблею ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Зеленский полетит в США на Генассамблею ООН
  • © AP

«В понедельник начнётся визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью», — приводит его слова на брифинге телеканал «112 Украина».

Как отметил Никифоров, у украинского лидера запланирован ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, Генсеком ООН, представителями бизнеса и украинской общиной.

1 сентября в Вашингтоне прошла встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, переговоры вывели отношения Украины и США на новый уровень.

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