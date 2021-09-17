Зеленский полетит в США на Генассамблею ООН
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«В понедельник начнётся визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью», — приводит его слова на брифинге телеканал «112 Украина».
Как отметил Никифоров, у украинского лидера запланирован ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, Генсеком ООН, представителями бизнеса и украинской общиной.
1 сентября в Вашингтоне прошла встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, переговоры вывели отношения Украины и США на новый уровень.