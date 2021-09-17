Президент Финляндии поблагодарил Путина за помощь в эвакуации граждан из Кабула

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Президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за содействие в эвакуации из Кабула.
Президент Финляндии поблагодарил Путина за помощь в эвакуации граждан из Кабула
  • Reuters

«Саули Ниинистё выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также президент Финляндии подчеркнул важность реализации инициативы созыва в городе Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Ранее в канцелярии Ниинистё сообщили о разговоре лидеров Финляндии и России.

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