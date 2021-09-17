ОДКБ не планирует создавать собственную военную полицию

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует создавать единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции.
ОДКБ не планирует создавать собственную военную полицию
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Данное соглашение не предусматривает создание каких-либо единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции. Речь идёт именно о создании механизма сотрудничества компетентных органов государств — членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении военнослужащих и иных лиц, входящих в состав коллективных сил ОДКБ», — пояснил он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) передала НАТО предложения по выработке общих подходов по ситуации в Афганистане.

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