ОДКБ не планирует создавать собственную военную полицию

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует создавать единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции.

Об этом рассказал пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Данное соглашение не предусматривает создание каких-либо единых наднациональных правоохранительных или судебных органов в сфере военной юстиции. Речь идёт именно о создании механизма сотрудничества компетентных органов государств — членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении военнослужащих и иных лиц, входящих в состав коллективных сил ОДКБ», — пояснил он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) передала НАТО предложения по выработке общих подходов по ситуации в Афганистане.