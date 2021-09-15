ОДКБ предлагает НАТО выработать общие подходы по Афганистану

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) передала НАТО предложения по выработке общих подходов по ситуации в Афганистане.

«Наши предложения лежат на столе в секретариате НАТО. Понятно, что им как «большой организации» и организации, которая хочет играть главенствующую роль в военном плане на всей планете, не только в Европейском регионе, не хочется, на мой взгляд, признавать такую «мелкую организацию», как ОДКБ», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Он добавил, что ОДКБ предложила НАТО выстроить сотрудничество на различных уровнях и ждёт ответа.

При этом он отметил, что Западу будет сложно согласиться на это предложение после «поспешного бегства из Афганистана и фактически проигрыша» в этой стране.

Ранее сообщалось, что в ОДКБ появится координационный совет по вопросам биологической безопасности.