В ОДКБ появится координационный совет по вопросам биологической безопасности
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«Создаваемый координационный совет займётся анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах — членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере», — приводит ТАСС сообщение.
В мае первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов заявил, что эксперты Совета безопасности подготовят предложения по противодействию угрозам, исходящим от западных биологических лабораторий вблизи России.