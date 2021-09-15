В ОДКБ появится координационный совет по вопросам биологической безопасности

Секретари советов безопасности государств — членов ОДКБ на заседании в Душанбе приняли решение о создании координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

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«Создаваемый координационный совет займётся анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах — членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере», — приводит ТАСС сообщение. В мае первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов заявил, что эксперты Совета безопасности подготовят предложения по противодействию угрозам, исходящим от западных биологических лабораторий вблизи России.