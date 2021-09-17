Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал ситуацию в Афганистане.

«Я считаю, что ООН должна взаимодействовать с «Талибаном»*, ООН должна играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент и мобилизовать международное сообщество для оказания эффективной гуманитарной помощи афганцам», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Недавно в Кабуле побывал заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Вслед за его визитом талибы заверили, что снимут препятствия для сотрудников этой и других международных организаций.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в четверг на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, высказался о ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.