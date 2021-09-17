Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию в Афганистане
- Reuters
Он отметил, что «в Афганистане происходят огромные изменения».
По его словам, «международное сообщество должно оказать поддержку Афганистану».
«Мы должны стимулировать формирование толерантного всеобъемлющего политического механизма в этой стране», — цитирует ТАСС Си Цзиньпина.
Ранее сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.