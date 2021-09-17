Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию в Афганистане

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита ШОС в Душанбе прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию в Афганистане
  • Reuters

Он отметил, что «в Афганистане происходят огромные изменения».

По его словам, «международное сообщество должно оказать поддержку Афганистану».

«Мы должны стимулировать формирование толерантного всеобъемлющего политического механизма в этой стране», — цитирует ТАСС Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.

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