Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита ШОС в Душанбе прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Он отметил, что «в Афганистане происходят огромные изменения».

По его словам, «международное сообщество должно оказать поддержку Афганистану».

«Мы должны стимулировать формирование толерантного всеобъемлющего политического механизма в этой стране», — цитирует ТАСС Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.