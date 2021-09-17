На юге Австралии построят новые военные базы США

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Военное присутствие США в Австралии будет расширено посредством постройки новых военно-морских и авиационных баз в рамках трёхстороннего партнёрства AUKUS. Об этом заявил глава австралийского Минобороны Питер Даттон.

По его мнению, строительство новых военных баз существенно расширит возможности местной промышленности и позволит создать новые рабочие места для австралийцев.

Глава оборонного ведомства также отметил, что будут расширены возможности двух баз ВВС Австралии, расположенных на восточном побережье страны.

«Число служащих ВВС и ВМС США будет... увеличено», — приводит ТАСС слова Даттона.

Ранее США и Австралия договорились о расширении американского военного присутствия в Австралии.

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