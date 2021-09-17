В Италии сделают COVID-паспорт обязательным для всех работников
Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Отмечается, что документ можно получить несколькими способами: поставив прививку от COVID-19, предоставив свидетельство о недавно перенесённом коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.
Граждан, которые не предоставят COVID-паспорт в условленное время, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Сотрудникам, продолжившим работать без вышеуказанного документа, грозит штраф от €600 до €1500.
Согласно указу, работать удалённо в Италии можно без COVID-паспорта.
Ранее стало известно, что с 6 августа в Италии ужесточаются правила посещения некоторых общественных мест из-за опасности всплеска коронавирусной инфекции.
В июле сообщалось, что в связи с пандемией власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года.