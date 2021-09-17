В Италии сделают COVID-паспорт обязательным для всех работников

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Правительство Италии опубликовало указ, согласно которому с 15 октября все граждане смогут работать только при наличии COVID-паспорта — удостоверения, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции или наличие иммунитета к ней.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что документ можно получить несколькими способами: поставив прививку от COVID-19, предоставив свидетельство о недавно перенесённом коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.

Граждан, которые не предоставят COVID-паспорт в условленное время, отстранят от работы без сохранения заработной платы. Сотрудникам, продолжившим работать без вышеуказанного документа, грозит штраф от €600 до €1500.

Согласно указу, работать удалённо в Италии можно без COVID-паспорта.

Ранее стало известно, что с 6 августа в Италии ужесточаются правила посещения некоторых общественных мест из-за опасности всплеска коронавирусной инфекции.

В июле сообщалось, что в связи с пандемией власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года.

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