В Италии с 6 августа изменят правила посещения общественных мест

В Италии с 6 августа ужесточаются правила посещения некоторых общественных мест из-за опасности всплеска коронавирусной инфекции, пишет Corriere della Sera.

По информации издания, массовые мероприятия в стране смогут посещать только граждане, имеющие зелёный пропуск — электронный документ, который позволит посещать также кафе, парки, рестораны, спортзалы, бассейны, учреждения культуры и конференции. В то же время можно выпить кофе за барной стойкой, не присаживаясь за столик, без наличия спецразрешения.

Для совершения поездок в общественном транспорте и мест работы зелёный пропуск не нужен, однако власти требуют соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Соответствующее разрешение смогут выдать гражданам, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, действующий 48 часов, или переболели COVID-19 за последние полгода.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года.