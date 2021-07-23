В Италии с 6 августа изменят правила посещения общественных мест

Короткая ссылка
В Италии с 6 августа ужесточаются правила посещения некоторых общественных мест из-за опасности всплеска коронавирусной инфекции, пишет Corriere della Sera.
В Италии с 6 августа изменят правила посещения общественных мест
  • Reuters

По информации издания, массовые мероприятия в стране смогут посещать только граждане, имеющие зелёный пропуск — электронный документ, который позволит посещать также кафе, парки, рестораны, спортзалы, бассейны, учреждения культуры и конференции. В то же время можно выпить кофе за барной стойкой, не присаживаясь за столик, без наличия спецразрешения.

Для совершения поездок в общественном транспорте и мест работы зелёный пропуск не нужен, однако власти требуют соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Соответствующее разрешение смогут выдать гражданам, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест, действующий 48 часов, или переболели COVID-19 за последние полгода. 

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить