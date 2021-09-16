Визовые центры Ирландии в России начали принимать документы на краткосрочные визы

Визовые центры Ирландии в России снова начали принимать документы на краткосрочные визы категории С, необходимые в том числе для визита в страну с туристическими целями.

«Мы рады объявить о возобновлении обработки всех краткосрочных виз категории «C», — приводит Интерфакс сообщение визового оператора VFS Global.

В том числе возобновлена работа офисов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове.

Как сообщили в ирландском Минздраве, для въезда в страну туристам из России понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Ранее в генконсульстве Испании в Москве сообщили, что «согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным EMA или ВОЗ».