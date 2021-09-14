В генкосульстве пояснили правила въезда в Испанию

В генконсульстве Испании в Москве сообщили, что «согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным EMA или ВОЗ».

В дипмиссии отметили, что «как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины «Спутник V» одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании».

«Будем надеяться, что эта исключительная ситуация в скором времени закончится и взаимные туристические потоки между Испанией и Россией очень скоро восстановятся», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.