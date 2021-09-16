МИД России ждёт реакции Латвии на осквернение исторического памятника

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Москва ожидает реакции латвийских властей на осквернение мемориального камня освободителям от немецко-фашистских захватчиков, который находится на берегу Кишозера в Риге. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России ждёт реакции Латвии на осквернение исторического памятника
  • © Посольство РФ в Латвии
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«Очередной инцидент произошёл на днях с мемориальным камнем. Он установлен на берегу Кишозера в Риге», — заявила она на брифинге с журналистами.

Захарова уточнила, что российское посольство направило в МИД Латвии ноту с требованием предпринять необходимые меры для расследования данного акта вандализма и привлечения виновных к ответственности.

«Мы надеемся, что циничные поползновения радикалов, которые посягнули на священную память тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, получат должную оценку со стороны латвийских властей», — добавила дипломат.

В августе Россия решительно осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и выразила надежду на тщательное расследование случившегося.

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