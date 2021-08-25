Россия осудила осквернение мемориалов войны в Молдавии

Короткая ссылка
Россия решительно осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на тщательное расследование случившегося.
Россия осудила осквернение мемориалов войны в Молдавии
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отмечает, что, в частности, вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников возле села Корпач. Также в Кишинёве неизвестными была осквернена памятная надпись времён Великой Отечественной войны «Осмотрено. Мин нет».

«Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинёва по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — пишет Захарова.

Она выразила надежду, что памятники в скорейшем времени вернут к надлежащему виду.

Ранее МИД направил Киеву ноту о необходимости сохранения воинских мемориалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить