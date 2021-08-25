Россия осудила осквернение мемориалов войны в Молдавии
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- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Она отмечает, что, в частности, вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников возле села Корпач. Также в Кишинёве неизвестными была осквернена памятная надпись времён Великой Отечественной войны «Осмотрено. Мин нет».
«Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинёва по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — пишет Захарова.
Она выразила надежду, что памятники в скорейшем времени вернут к надлежащему виду.
Ранее МИД направил Киеву ноту о необходимости сохранения воинских мемориалов.