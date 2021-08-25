Россия осудила осквернение мемориалов войны в Молдавии

Россия решительно осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на тщательное расследование случившегося.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отмечает, что, в частности, вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников возле села Корпач. Также в Кишинёве неизвестными была осквернена памятная надпись времён Великой Отечественной войны «Осмотрено. Мин нет».

«Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинёва по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — пишет Захарова.

Она выразила надежду, что памятники в скорейшем времени вернут к надлежащему виду.

Ранее МИД направил Киеву ноту о необходимости сохранения воинских мемориалов.