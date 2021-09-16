МИД: Москва призывает Прагу не политизировать дело Франчетти и освободить его

Россия призывает Чехию не допускать политизации дела задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, не идти на поводу у украинских властей и освободить его, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», — сказала она во время брифинга.

Захарова выразила надежду на то, что Прага воздержится от вбросов новых раздражителей в «и без того сложную двустороннюю повестку».

14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Посольство России в Праге оказывает россиянину всю необходимую помощь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.