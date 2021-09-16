МИД: Москва призывает Прагу не политизировать дело Франчетти и освободить его
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«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», — сказала она во время брифинга.
Захарова выразила надежду на то, что Прага воздержится от вбросов новых раздражителей в «и без того сложную двустороннюю повестку».
14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.
Посольство России в Праге оказывает россиянину всю необходимую помощь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.