Песков сообщил о помощи посольства арестованному в Чехии россиянину
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«Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно, оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос RT.
Песков отметил, что российская сторона делает всё возможное посредством диппредставительства России в Чехии.
Ранее сестра Франчетти сообщила RT, что написала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть её брата в Россию.
14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.
Уточнялось, что на Украине мужчину обвиняют в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований.