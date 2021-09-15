Песков сообщил о помощи посольства арестованному в Чехии россиянину

Посольство России в Праге оказывает всю необходимую помощь россиянину Александру Франчетти, которого ранее арестовали в Чехии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно, оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос RT.

Песков отметил, что российская сторона делает всё возможное посредством диппредставительства России в Чехии.

Ранее сестра Франчетти сообщила RT, что написала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть её брата в Россию.

14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Уточнялось, что на Украине мужчину обвиняют в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований.