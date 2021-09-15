Сестра арестованного в Праге россиянина Франчетти написала обращение к Путину

Сестра россиянина Александра Франчетти, арестованного в Праге, написала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть её брата в Россию. Об этом она сообщила RT.

РИА Новости