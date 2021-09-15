Сестра арестованного в Праге россиянина Франчетти написала обращение к Путину

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Сестра россиянина Александра Франчетти, арестованного в Праге, написала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть её брата в Россию. Об этом она сообщила RT.
Сестра арестованного в Праге россиянина Франчетти написала обращение к Путину
  • РИА Новости

14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Сообщалось, что на Украине мужчину обвиняют в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований.

Адвокат Франчетти обжаловал решение об аресте, через две недели апелляцию рассмотрит Верховный суд. Родственники россиянина отмечают, что он болен и нуждается в лечении.

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