Сестра арестованного в Праге россиянина Франчетти написала обращение к Путину
- РИА Новости
14 сентября городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.
Сообщалось, что на Украине мужчину обвиняют в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований.
Адвокат Франчетти обжаловал решение об аресте, через две недели апелляцию рассмотрит Верховный суд. Родственники россиянина отмечают, что он болен и нуждается в лечении.