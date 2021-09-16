Россельхознадзор высказался о поставках табачного сырья из Бангладеш

Россельхознадзор 15 сентября провёл в формате видеоконференции переговоры с департаментом сельскохозяйственного развития Министерства сельского хозяйства Бангладеш. В совещании также приняли участие представители посольства Бангладеш в России.

Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что «российская сторона уведомила коллег, что выявила факты ввоза в Россию из Бангладеш табачного сырья, заражённого карантинным для России и стран — членов Евразийского экономического союза объектом — многоядной мухой-горбаткой (Megaselia scalaris (Loew))».

В ведомстве заявили, что «нотификации об этих случаях были направлены в компетентное ведомство Бангладеш».

В Россельхознадзоре сообщили, что «служба выразила обеспокоенность в связи с обнаружениями и уведомила о том, что в случае фиксирования в дальнейшем поставок заражённых грузов будет вынуждена ввести временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию из Народной Республики Бангладеш табачного сырья».

«Представители Министерства сельского хозяйства Народной Республики (Бангладеш. — RT) уведомили, что проводят расследование причин случившегося. Ими также приняты меры по недопущению в дальнейшем поставок в Россию продукции, содержащей Megaselia scalaris. В частности, усилен контроль за местами хранения подкарантинных товаров, больше внимания уделяется их дезинфекции, а также фумигации грузов. Российская сторона ожидает от иностранных коллег официальное письмо с информацией о проведённых мероприятиях и результатах расследования», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства ЮАР о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Россию отменяет запрет на поставки такой продукции из ЮАР с 30 июля.