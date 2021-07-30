Россельхознадзор отменил запрет на импорт табачного сырья из ЮАР

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Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства ЮАР о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Россию отменяет запрет на поставки такой продукции из ЮАР с 30 июля.
Россельхознадзор отменил запрет на импорт табачного сырья из ЮАР
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Ранее стало известно, что ведомство с 30 июля отменяет запрет на импорт табачного сырья из Индии. 

Также сообщалось, что с 28 июля возобновляются поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) страны о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер.

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