Россельхознадзор отменил запрет на импорт табачного сырья из Индии

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Россельхознадзор с 30 июля отменяет запрет на импорт табачного сырья из Индии. Об этом проинформировали в российском ведомстве.
Россельхознадзор отменил запрет на импорт табачного сырья из Индии
  • Pixabay

«Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Индии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья в Россию отменит запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из Индии с 30 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 28 июля возобновляются поставки в Россию табачного сырья и табачных отходов (код ТН ВЭД ЕАЭС 2401) из Бразилии под гарантии Национальной организации по карантину и защите растений (НОКЗР) страны о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер.

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