Ariana News: Иран возобновил коммерческие полёты в Афганистан

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Иран возобновил регулярные коммерческие рейсы в Афганистан, сообщает телеканал Ariana News.
Ariana News: Иран возобновил коммерческие полёты в Афганистан
  • Reuters

Отмечается, что первый коммерческий рейс из Ирана после смены власти в Афганистане выполнила авиакомпания Mahan Air.

Сообщается, что борт с 19 пассажирами на борту прибыл в Кабул из иранского Мешхеда.

13 сентября сообщалось, что в аэропорту Кабула приземлился самолёт, совершивший первый международный коммерческий рейс с момента смены власти в стране.

Также стало известно, что в ближайшее время ожидается возобновление авиасообщения международного аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией.

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