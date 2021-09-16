Ariana News: Иран возобновил коммерческие полёты в Афганистан
- Reuters
Отмечается, что первый коммерческий рейс из Ирана после смены власти в Афганистане выполнила авиакомпания Mahan Air.
Сообщается, что борт с 19 пассажирами на борту прибыл в Кабул из иранского Мешхеда.
13 сентября сообщалось, что в аэропорту Кабула приземлился самолёт, совершивший первый международный коммерческий рейс с момента смены власти в стране.
Также стало известно, что в ближайшее время ожидается возобновление авиасообщения международного аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией.