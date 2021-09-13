AFP: в Кабуле приземлился первый после вывода сил США коммерческий рейс

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В аэропорту Кабула приземлился самолёт, совершивший первый международный коммерческий рейс с момента смены власти в стране.
AFP: в Кабуле приземлился первый после вывода сил США коммерческий рейс
  • Reuters

Об этом информирует AFP.

«Самолёт пакистанских международных авиалиний приземлился в аэропорту Кабула», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это первый международный коммерческий рейс, совершивший посадку в кабульском аэропорту после прихода к власти талибов*.

По данным агентства, на борту находилось около десяти пассажиров.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ожидается возобновление авиасообщения международного аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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