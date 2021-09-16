Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Стороны обсудили ряд перспективных тем сотрудничества двух стран в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.

Также обсуждались вопросы взаимодействия России и Вьетнама по линии диалога Россия — АСЕАН.

Как сообщили в Кремле, Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Москвой содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства вакцины от коронавируса «Спутника V» во Вьетнаме.

В июле 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» во Вьетнаме.