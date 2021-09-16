Axios: Байден на следующей неделе планирует встретиться с Джонсоном

Американский лидер Джо Байден планирует на следующей неделе встретиться в Белом доме с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается, встреча двух лидеров намечена на начало недели, но точная дата пока не приводится.

По данным портала, намерение Байдена принять Джонсона в Белом доме «представляет собой ещё одно свидетельство того, что два лидера планируют совместно работать над вопросами, связанными с COVID-19, Китаем и изменением климата».

Ранее также появилась информация о том, что Борис Джонсон проведёт переговоры с американским президентом в ходе поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке 14 сентября.